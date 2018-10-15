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Özkaya'nın annesi Zeynep Özkaya son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyon Başkanvekili Avukat Ali Özkaya’nın annesi Zeynep Özkaya, Dinar ilçesine bağlı Ulu Cami’de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyon Başkanvekili Avukat Ali Özkaya'nın annesi Zeynep Özkaya, Dinar ilçesine bağlı Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.


Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına, Anayasa Komisyon Başkanı AK Parti MKYK Üyesi Bekir Bozdağ, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Anayasa Komisyon Başkanvekili Avukat Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen ve parti Yönetim Kurulu üyeleri, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, hayli üzgün olduğu gözlenen Ali Özkaya'a taziye dileklerini sundu.


Zeynep Özkaya'ın naaşı, cenaze namazının ardından ilçe kabristanında toprağa verildi.

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