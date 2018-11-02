Pancar yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'da şeker pancarı yüklü tarın devrilmesi sonucu ölen ve yaralanan olmazken, Konya karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Afyonkarahisar-Konya karayolu 25 kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi. Pancarlar çevreye saçılırken kazada ölen veya yaralanan olmadı. Araç ve pancarların yoldan kaldırılmasından sonra bir süre ulaşıma kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.