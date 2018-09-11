Park Afyon Alışveriş Merkezi 3 yaşında

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, eğlence ve alışverişi tek bir çatı altında toplayan Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM, 3. yılını müzik grubu Feelband'ın seslendirdiği birbirinden güzel ezgilerle kutladı. Park Afyon mağaza çalışanları ve alışveriş merkezine gelen büyük küçük herkesin doyasıya eğlendiği konser sonunda, 1-6 Eylül tarihleri arasında en yüksek tutarda alışveriş yapan 3 ziyaretçisine buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi hediye etti. Yıl dönümü pastasını talihlilerle birlikte kesen Park Afyon, konser alanında bulunan minik misafirlerine de sürpriz hediyeler dağıttı.