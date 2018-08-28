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28 Ağustos 2018 15:38

Park Afyon AVM’de halk oyunları gösterisi

Park Afyon Alışveriş Merkezi, halk dansları gösterilerine ev sahipliği yaptı.

Park Afyon AVM’de halk oyunları gösterisi

28 Ağustos 2018 15:38


Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları, tüm coşkusuyla sürüyor. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde coşku doruğa ulaştı. Çeşitli ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri Afyonkarahisarlılara görsel şölen sunmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, Tüfem Ankara Halkoyunları, Söke Belediyesi Halkoyunları ekipleri ve Ankara Akademi Halk Dansları Topluluğu bu kez de Park Afyon Alışveriş Merkezinde sahne aldı. Kültürlerin kaynaştığı gecede, sırayla gösterilerini sergileyen ekipler tam not altı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde ekipler kendi ülkelerinin ve yörelerinin oyunlarını sahneledi. Festivali ilgiyle izleyen Afyonkarahisarlılar, muhteşem bir görsel şölen yaşadı




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