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Park Afyon'da özel indirim stantları kurulacak

Park Afyon AVM, 24 Eylül-2 Ekim arasında AVM’ye gelen ziyaretçilerini, mağazalarının özel stantlarındaki indirimleriyle sevindirecek.

Park Afyon AVM, 24 Eylül-2 Ekim arasında AVM'ye gelen ziyaretçilerini, mağazalarının özel stantlarındaki indirimleriyle sevindirecek.


ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, eğlence ve alışverişi tek bir çatı altında toplayan Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM, 24 Eylül-2 Ekim arasında AVM'ye gelen ziyaretçiler, mağazalarının özel stantlarındaki indirimlerden yararlanabilecek. Mağaza yetkililerinden yapılan açıklamada, ”Ziyaretçilerimiz, belirtilen tarihler arasında en sevilen markaların -1. katımızda kuracağı indirimli satış stantlarında, kaliteli alışverişi uygun fiyata yapma imkanı bulacak. Siz de, yaz sezonu biterken almayı planladığınız her şey için muhteşem fırsatları kaçırmayın ve alışverişin keyfini Park Afyon'da yaşayın” denildi.

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