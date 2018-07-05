Patatesi bu sefer de hastalık vurdu

Patates ekim alanlarının yüzde 100’ünde aşırı yağıştan kaynaklanan mantar hastalığının ciddi rekolte kayıplarına yol açacağı, patates üreticilerinin zarar edebileceği belirtildi.

Aşırı yağıştan dolayı patates ekim alanlarında meydana gelen mantar (mildiyö) hastalığı ve patates fiyatları ile ilgili açıklama yapan Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, ’’Son zamanlarda pazarda patates fiyatlarının aşırı yüksekliğinden şikayet edilmektedir. Ancak bu şikayetin asıl sebebi üreticiden kaynaklanmayıp bunun asıl sıkıntısının üreticinin tarladan sattıktan sonra aradaki komisyoncuda olduğuna inanıyorum. Çünkü yaklaşık 2-2,5 lira civarında tarlada çiftçi patatesini komisyoncuya satmaktadır. Ama duyduğumuza göre özellikle 24 Haziran seçimlerinden önce pazarda fiyatlar 5-6 liraya kadar maalesef yükselmiş durumdadır. İşte buradaki yaklaşık yüzde 100’e varan fiyat artışlarının maalesef aradaki komisyonculardan kaynaklandığı açıktır. Yani çiftçi 2-2,5 liraya tarlada satarken yaklaşık pazara 5-6 lira gibi bir fiyat çıkıyorsa karşımıza bunun asıl sebebi komisyoncuların koyduğu fiyatlardır. Bence hükümetimizin, ilgili bakanlıklarımızın bu konuda çalışma yapması ve çiftçiden çıktıktan sonraki asıl takibinin o manipüle edilen kısmının araştırılması lazım. Eğer sırf pazardaki fiyat çok yüksek diye dışarıdan ithalat açılırsa benim şahsi görüşüm maalesef son zamanlarda aşırı borçlanma ve girdi maliyetlerinin yüzünden çok sıkıntılı olan çiftçinin, üreticinin büyük sıkıntı yaşayacağı açıktır. O yüzden bence ithalat silahına başvurmaktansa bunu tüketiciye daha uygun fiyata yedirebilmek için aradaki komisyoncu kısmının araştırılması daha uygundur diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Patates üreticileri mantar hastalığı ile mücadele ediyor”

Patateslerde yaygın olarak mantar hastalığının görüldüğünü kaydeden Tunçay, “Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef haziran yağışlarının çok olması rutubetli havanın bölgemizde çok aşırı şekilde rutubet üretmesi dolayısıyla maalesef patateslerimizde bir nevi mantar (mildiyö) adı verilen bir hastalık yaygın bir şekilde görülmektedir. Zaten bu hastalık tarladaki patatesin maalesef verimini aşırı derecede düşürmektedir. Çiftçimiz şuanda çeşitli yöntemlerle ilaç kullanarak bu hastalığın önüne geçmek, azaltmak ve az hasarla atlatmak için mücadele vermektedir. Yani bir çiftçi bir ilaçlamada bir dekar araziye nereden baksanız yüz liraya yakın ilaç harcama durumunda kalmıştır. Bunu bir kaç defa tekrarladığını düşünürsek baya yüksek bir maliyet ortaya çıkıyor. Yani tarlada patates üretilirken tohum girdileri, gübre girdileri, ilaç girdileri çok yüksek o yüzden patatesin tarlada fiyatının en az 1,5 lira civarında olması gerekmektedir. Zaten bölgemizdeki kışlık patatesler söküme başladığında fiyatta kendiliğinden rayına oturacak ve tarlada 1-1,5 lira arasında seyredecek o zaman da tüketiciye 2-2,5 lira arasında ulaşması gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Yani burada zor şartlarda üretim yapan çiftçimizin çok zor durumda kalmaması için bence hükümetimizin ithalat silahının en son eğer ülkemizdeki üretimin az olması ihtiyacın çok fazla olması döneminde buna başvurması lazımdır. Şu anda biliyorsunuz yazlık tufanda patatesler yelkenci patatesler sökümü yapılıyor. Bundan bir ay sonra yaklaşık kışlık patateslerin sökümleri yavaş yavaş başlar. Ondan sonrada normale döner diye düşünüyorum’’ dedi.

Patates üreticisi Mehmet Gökkaya ise ’’Şimdi bu mildiyo hastalığı dediniz biz mantar olarak biliyoruz. Ama aşırı yağışlardan ama patatesin geninden, tohumundan orasını bilemiyoruz. Hükümetimizin çare bulması lazım. Patateslerde para etmiyor onu da biliyorsunuz. Çaya döktük, mala verdik parayla koyduk depoya parayla çıkardık depodan buna da bir çare çözüm bulunmasını istiyoruz’’ dedi.