Patlamanın 6’ncı yılında 25 şehit anıldı

Ataköy Mahallesi’ndeki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanlığı 41’inci Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki 32 numaralı iglo tipi cephanelikte, 5 Eylül 2012’de meydana gelen patlamada 25 asker şehit düşmüş, 8’i asker 11 kişi de yaralanmıştı.

Patlamanın 6’ncı yıldönümünde Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi işbirliğince anma programı düzenlendi.

Programa, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Vali Yardımcısı Adem Uslu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, 4. Mühimmat Bölge Komutanı Bakım Albay Mustafa Erol, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, daire müdürleri ve patlamada şehit olan askerlerin aileleri katıldı.

Kışlada 25 şehidin anısına şehitlik yapıldı

Sabah saatlerinde Ataköy Mahallesi’ne gelen şehit yakınları, Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası önünde toplandı. Kışlanın yan tarafında Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kurulan çadıra gelen şehit aileleri, buradan gruplar halinde otobüslerle kışlaya alınarak evlatlarının şehit düştüğü depoya götürüldü. Kışla içerisinde hayatını kaybeden askerler anısına yapılan şehitliği de gezen aileler, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Şehitliğin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Şehit Tolga Taştan’ın babası Ali Taştan, olayın ardından 6 yıl geçmesine rağmen yaralarının halen kanadığını söyledi. Şehit Babası Taştan, patlamanın ilk yılından bu yana her yıl kendilerini Afyonkarahisar’a davet ederek, Mevlid-i Şerif programını düzenleyen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

Başka bir şehit babası Zekai Dülger’de 6 yıl önce patlamada yitirdikleri evlatlarının faillerinin bir an önce bulunmasını ve kanun önünde hesap vermesini istedi.

"Gerçekten ailelerimizin acısı çok büyük"

Mevlid- şerif programında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

’Acımızın 6’ncı yılı’ diyerek şehit ailelerinin acısını paylaşan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise, "Geride kalan 6 yılda hep burada olmaya gayret ettim. Şehit ailelerimizin ilk günkü acısında da o gece buradaydım. Gerçekten ailelerimizin acısı çok büyük. Fakat bu acıya rağmen bu ailelerimiz, 6 yıl boyunca hiç bir zaman saygısızca bir tavır ve söz içerisine girmediler. 6 yılda bizden ve devletten tek talepleri evlatları için buraya bir şehitliğin yapılmasaydı. Elhamdülillah bu yıl şehitliğimiz de yapıldı. Bu nedenle Milli Savunma Bakanımız başta olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Garnizon Komutanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel de bir şehitlik yapılmış. Biz burada görevde olduğumuz müddetçe şehit ailelerimizi en güzel şekilde bağrımıza basacağız. Her zaman onların emrinizdeyiz. Onlara hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir" diye konuştu.

“Her davada acıları bir kez daha yenilendi”

Anma programına katılan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 6 yıl boyunca sürek 25 şehidin davasını yakından takip ettiğini belirterek şehit anne ve babalarının her davada acılarının bir kez daha yenilendiğine şahit olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Program, yemek ikramıyla sona erdi.