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20 Haziran 2018 20:05

Pazarlarda patatesin fiyatı 5 lirayı aşınca, gözler Sandıklı patatesine çevrildi

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gözler Temmuz ayının 15’inde başlayacak olan patates hasadına çevrildi.

Pazarlarda patatesin fiyatı 5 lirayı aşınca, gözler Sandıklı patatesine çevrildi

20 Haziran 2018 20:05


Halkın önemli gıda maddelerinden olan patatesin kilogram fiyatının son günlerde market ve pazarlarda 5 lirayı aşması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Sandıklı’da pazarcı esnafı Adem Akkuş, "Patates fiyatlarının artmasının sebebi pazarcılar gösteriliyor. Fiyatları aracılar artırıyor. Patatesi pahalı alıyoruz onun için 5 liradan satmak zorundayız, yazık bu vatandaşa" dedi.


Patates üreticisi Ali Osman Yılmaz ise, "Ben 58 dekar patates ektim, çiftçi yorgun, geçen yıl 20 kuruştan patates sattık zarar ettik çiftçi ekonomik olarak zayıfladığından patates ekemez durumda. Fiyatlar yükseldi. Adana çiftçisi Ödemiş çiftçisi son iki yılını zararla kapattıgı için ekim düştü, turfanda patates yetmiyor çıkan da pazarlarda kapış kapış gittiğinden fiyatlar yükseldi. Sandıklı, Eskişehir, Niğde patatesi çıkınca fiyatlar normale döner. Patatesin pahalılığı bizim ihtiyacımız bir para ama çokta hoşlandığımız bir durum değil. Fiyat ne 20 kuruş olsun ne de 4 lira, beş lira olsun. Bu yıl her şey pahalı domates de pahalı, patlıcan da pahalı" dedi.




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