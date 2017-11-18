Polis adaylarına öfke kontrolü eğitimi verildi

Çok sayıda polis adayının katıldığı eğitim programında Yetkin, öfke ve kontrolünü anlattı. Sakin olmanın her zaman doğru düşünmeyi ve doğru kararlar almayı beraberinde getirdiğini ifade eden Yetkin, öfkenin ise bazen geri dönülmez hatalara neden olduğunu kaydetti. Yetkin, “Öfke tamamen dışsal bir kişi veya faktörün sizin değer yargılarınızdan birisine dokunmasıyla başlar. Daha sonrasında aşırı kızgınlık ve öfke bilinci kısa sürede olsa düşünmenin dışında bırakır. Bu noktada önce tam olarak bir olaya öfkelenmeden kendinizdeki değerlerin neler olduğu yani hassasiyet gösterdiğiniz asıl konunun ne olduğunu bilip ona uygun şekilde öfkeyi tolere etmeyi öğrenmeliyiz. Sonuçta insanlar kendilerine öğretilen ve öğrenebildiği kadarına sahiptir. Siz o kişi değilsiniz o da siz değil, haliyle böyle düşünmemesinin normal olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Sakinliğin her noktada doğru düşünmemizdeki rolü büyüktür. Sakinliği hayatımıza yerleştirmeliyiz. Öfke ile baş etmek sizin ve sevdikleriniz ile birlikte karşınızdakinin hayatını daha da güzelleştirebileceğini unutmamalıyız” dedi.

Yetkin ayrıca eğitim programında yaptığı sunumlarla polis adaylarına stres ve başa çıkma yollarını da anlattı.