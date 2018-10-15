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Polise saldıran iki kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da Yunus ekiplerinden kaçan ve yakalandıktan sonra görevli polislere saldıran iki kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Yunus ekiplerinden kaçan ve yakalandıktan sonra görevli polislere saldıran iki kişi gözaltına alındı.


Afyonkarahisar da bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Ankara yolu üzerinde bulunan ikinci küçük sanayi sitesinde dirift atan şüphelileri durdurmak istedi. Şüphelilen, polisin ihbarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan iki şahıs görevli polisleri tehdit edip saldırdı. Takviye ekiplerin gelmesi üzerine olay bastırıldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, zanlıların sorguları devam ediyor” denildi.

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