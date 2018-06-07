Polisin şüphelendiği araçtan uyuşturucuya alternatif hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan Galara marka hap sattığı tespit edilen şahsın araç ve ikametinde yapılan aramada; 41 bin 702 adet Galara marka uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan hap ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, konu ile ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başladığı ve işlemleri akabinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edildiği belirtildi.