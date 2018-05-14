Polisten 11 adrese uyuşturucu operasyonu, 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda toplam 11 adreste 9 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. İkamet aramalarında; 221 kök dişi hint keneviri, 82,99 gram kubar esrar maddesi, 25,77 gram toz esrar maddesi, 25,23 gram kenevir tohumu, 27,26 gram skunk maddesi, uyuşturucu özelliği olan 1 adet mantar, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile 2 adet esrar maddesi öğütmekte kullanılan aparat, 1 adet polis gömleği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet demir sopa ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan operasyon sonucu 8 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, 3 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 5 şahıstan 3’ü ise adli kontrol şartı ile salıverilirken, diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.