Polisten kaçak sigara baskını

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, kent merkezinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 4 şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; 99 adet farklı markalarda kaçak sigara, 1 adet elektronik sigara ele geçirildiği bildirildi. Yapılan kontrollerde 2 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine Belediye Zabıta ekiplerince iş yerleri mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslara adli işlem başlatıldı.