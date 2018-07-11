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11 Temmuz 2018 19:41

Polisten kaçak sigara baskını

Afyonkarahisar’da polis ekiplerince 4 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 99 adet farklı markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Polisten kaçak sigara baskını

11 Temmuz 2018 19:41


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, kent merkezinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 4 şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; 99 adet farklı markalarda kaçak sigara, 1 adet elektronik sigara ele geçirildiği bildirildi. Yapılan kontrollerde 2 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine Belediye Zabıta ekiplerince iş yerleri mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslara adli işlem başlatıldı.




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