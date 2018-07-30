Polisten uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çobanlar ilçesinde bir şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada boyları 30 ve 350 cm arasında değişen toplamda 13 bin 653 kök kenevir bitkisi, 24,50 gram kubar esrar, 131,75 gram kenevir tohumu, 1 adet Ruger marka ruhsatsız tabanca, 167 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.