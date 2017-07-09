Polisten zehir tacirlerine operasyon

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, operasyonun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı’da yapıldığı belirtildi. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına alırken, şahısların ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda ise 13.21 gram eroin, 24.92 gram esrar, 2.93 gram metamfetamin, 18 adet ecstasy hap, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile birlikte uyuşturucu içmekte kullanılan çok sayıda aparat ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 690 TL para ele geçirildi.