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09 Temmuz 2017 14:37

Polisten zehir tacirlerine operasyon

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde polis, zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda uyuşturucu ve esrar ile birlikte ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Polisten zehir tacirlerine operasyon

09 Temmuz 2017 14:37


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, operasyonun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı’da yapıldığı belirtildi. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına alırken, şahısların ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda ise 13.21 gram eroin, 24.92 gram esrar, 2.93 gram metamfetamin, 18 adet ecstasy hap, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile birlikte uyuşturucu içmekte kullanılan çok sayıda aparat ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 690 TL para ele geçirildi.




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