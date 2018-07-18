Protokol üyeleri Passolig kartlarını aldı

Lig’e yükselerek, passolig uygulamasına geçen Afjet Afyonspor’a destek olmak amacıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, passolig kart çıkarttı.

Afjet Afyonspor’un TFF 2. Lig play-off final maçında Sakaryaspor’u 2-1 yenen Afyonspor, gelecek sezon ligde oynayacağı maçlarda bilet değil, Passolig kartları geçerli olacak. Passolig kartsız girişlere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Bu uygulama doğrultusunda, yeni sezonda Afyonspor’u statta desteklemek isteyen taraftarlar ve vatandaşlar, Afyonkarahisar Belediyesi hizmet binası giriş katındaki danışma bölümünde oluşturulan Passolig temin noktasından passolig kartlarını almaya başladı. Protokol mensubu olmaları ve maçlara direkt girebilmelerine rağmen, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da passolig kartlarını aldı.

’Afyonspor’a 7’den 70’e herkesin sahip çıkması gerekiyor’

Afyonkarahisar’ın bu yıl spor alanında altın yılını yaşadığını kaydeden Vali Mustafa Tutulmaz, "Bu yıl futbol ve basketbolda başarıları üst üste yakaladık. Ancak bu başarıları elde ederken, o seviyede kalmak ne bizim kabul edebileceğimiz ne de Afyonkarahisar halkının kabul edebileceği bir durum değil. Ancak başarılı oldukça ne kadar seviniyorsak fedakarlıklarımızı da aynı oranda buna yansıtmamız lazım. Artık spor reklamın ve tanıtımın en önemli aracı haline geldi. Bizim de Afyonkarahisar olarak bu yolla marka şehir değerimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun sadece kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle yapabilecek bir şey olmadığını söylemek isterim. Afjet Afyonspor’a 7’den 70’e herkesin sahip çıkması gerekiyor" dedi.

’Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizi Passolig almaya davet ediyoruz’

Afjet Afyonspor’un bu sezondan itibaren artık Liginde mücadele edeceğini ve Süper Lig ile 1. Lig şartlarının aynı olduğunu belirten Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise, "Artık takımımızın maçlarına biletle giriş mümkün olmayacak. Bu yüzden Afyonspor’u seven, gönül veren herkesin Passolig kart alması gerekiyor. Sayın Valimizin, ’protokol olarak bizler de Passolig Kart alalım’ şeklinde çağrıda bulunması üzerine bugün kendisinin de öncülüğünde Passolig kartlarımızı aldık. Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizi Passolig almaya davet ediyoruz. Belediye hizmet binamızın girişindeki danışma bölümü bu iş için tahsis edilmiş durumda. Passolig ekibi, burada 2 dakikadan kısa bir sürede isteyen vatandaşlarımıza kartlarını teslim ediyor" dedi.