İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şuhut Belediye…

Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Başkan Bozkurt'u makamında ziyaret eden öğrenciler, bir süre sohbet ederek etkinlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt, öğrencilere hediye takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, öğrenciler ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Recep Bozkurt'a teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.