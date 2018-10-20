Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Bozkurt'u makamında ziyaret eden öğrenciler, bir süre sohbet ederek etkinlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt, öğrencilere hediye takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, öğrenciler ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Recep Bozkurt'a teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.