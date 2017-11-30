PTT’den Afyon sucuğu ve lokumunun tanıtımına destek

Kampanya ile ilgili PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Mehmet Örsdemir ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Örsdemir, kampanyadaki amaçlarının tanıtım ve ürün satışına destek olduğunu ifade etti. Ördemir, “Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü olarak ilimiz ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yöresel ürünlerimiz olan sucuk ve lokumun ülke çapında daha da tanınması ve satışına destek olmak amacıyla 2 aylık bir süre için yöresel ürün kampanyası düzenledik. Yüzde 25 indirim gayet iyi bir uygulama. İnşallah Afyon esnafı çinide bu kampanya iyi olacak. Ürün satışlarını daha hızlı bir şekilde PTT Kargo üzerinden gönderebilecekler” şeklinde konuştu.

“Kampanyayı destekliyoruz”

PTT’nin yaptığı kampanyanın esnaflar adına büyük getirilerinin olacağını savunan Konak ise şunları söyledi:

“PTT’nin yaptığı bu organizasyondan dolayı, öncelikle teşekkür ediyoruz. Günümüzde en önemli konulardan bir tanesi iletişim ve ulaşım. E-ticaret üzerinden veya başka şekilde yapılacak ticarette esnaf ve sanatkarın ürettiği ürünlerden, lokumdu, sucuktu ülkenin bütün safına daha çok yayılması, daha çok satılması amacıyla bu düzenlenen kampanyayı destekliyoruz. İnşallah kampanya diğer ürünlere de yansır.”