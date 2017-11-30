Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 13:47

PTT’den Afyon sucuğu ve lokumunun tanıtımına destek

PTT Afyonkarahisar Başmüdürlüğü tarafından meşhur Afyon sucuğu ve lokumunun tanıtımına destek amacıyla şehir dışına kargo ile gönderimlerde yüzde 25 indirim kararı alındı.

PTT’den Afyon sucuğu ve lokumunun tanıtımına destek

30 Kasım 2017 13:47


Kampanya ile ilgili PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Mehmet Örsdemir ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Örsdemir, kampanyadaki amaçlarının tanıtım ve ürün satışına destek olduğunu ifade etti. Ördemir, “Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü olarak ilimiz ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yöresel ürünlerimiz olan sucuk ve lokumun ülke çapında daha da tanınması ve satışına destek olmak amacıyla 2 aylık bir süre için yöresel ürün kampanyası düzenledik. Yüzde 25 indirim gayet iyi bir uygulama. İnşallah Afyon esnafı çinide bu kampanya iyi olacak. Ürün satışlarını daha hızlı bir şekilde PTT Kargo üzerinden gönderebilecekler” şeklinde konuştu.



“Kampanyayı destekliyoruz”


PTT’nin yaptığı kampanyanın esnaflar adına büyük getirilerinin olacağını savunan Konak ise şunları söyledi:


“PTT’nin yaptığı bu organizasyondan dolayı, öncelikle teşekkür ediyoruz. Günümüzde en önemli konulardan bir tanesi iletişim ve ulaşım. E-ticaret üzerinden veya başka şekilde yapılacak ticarette esnaf ve sanatkarın ürettiği ürünlerden, lokumdu, sucuktu ülkenin bütün safına daha çok yayılması, daha çok satılması amacıyla bu düzenlenen kampanyayı destekliyoruz. İnşallah kampanya diğer ürünlere de yansır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç