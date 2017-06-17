Ramazan’da ‘Kimsesizlerin Kimsesi Siz Olun’ projesi devam ediyor

Ramazan ayı nedeniyle Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerin katkılarıyla hazırlanan yardım paketleri kentte daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Gençlik Merkezi binasında sürekli yapılan giyecek yardımları yanı sıra Ramazan ayında da yapılan gıda yardımları aileleri sevindirdi. Karahisar Gençlik Merkezi, maddi ve manevi açıdan muhtaç ailelere bağış ve yardımlarda bulunarak üye gençlerine toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini kazandırmayı hedeflemekte olduğu belirtildi.