Ramazan’ın gelişi ile pusuda bekleyen gıda teröristleri heyecan içinde

Bazı fırsatçıların Ramazan ayını istismar ettiğini belirten Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, özellikle et konusunda hem üreticilerin hem de tüketicilerin şişirme fiyatlara aldanmamaları yönünde uyardı. Oda Başkanı Yörük, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan-ı şerifin gelişi ile iyilikperver insanların heyecanlandığı kadar pusuda bekleyen gıda teröristleri de heyecan içinde. Bu nedenle alınan önlemlerin daha etkili olabilmesi için vatandaş, devlet el ele bu hile fırsatçılarının Ramazan ayını istismar etmelerinin önüne geçmeliyiz. Ramazan Ayı mutfaklarda da şenlik ve bolluk demek. Tabii bu noktada hayvansal gıdalar içinde büyük önemi olan et ve et ürünlerinin daha çok tüketilmesi demektir. Ülkemizde bir yandan ithalat devam etmekte olup bir yandan da devletin yetiştiricilere olan desteği her geçen gün artmaktadır. Bazı müdahaleler sonucu düşen kesim fiyatlarının da bir miktar şiştiği bu noktada unutulmamalıdır. 60 gün vadeli 30-31 TL seviyelerindeki kesim fiyatlarının; ramazan öncesi şişirildiği belirgin olarak görülmektedir. Ramazan ayının ilk yarısı içerisinde bu fiyatların 3-4 TL aşağıda olması beklenmektedir. Gerek canlı hayvan gerekse et açısından ülkemizin eksiği bulunmamakta ve devletin gerektiği yerde müdahale edecek gücü bulunmaktadır. Bu nedenle üreticilerimizin fiyat manipülasyonlarına kapılmamalarını önemle rica ediyorum. Hepimizin aynı gemide olduğu unutulmamalıdır. Aynı zamanda bu yükselişle birlikte et piyasasının oyuncusu olan kesimcilerin, hayvan kesimini durdurdukları da önemlidir. Fiyat normal şekillenmediği için istismarcılar, tekelciler fiyatı yüksek tutabilmek için oyunlar oynamaya başlamışlardır. Hedefimiz herkesin evine bu en temel besin maddesinden yeteri kadar götürebilmesidir. İşte bu noktada hem üreticinin hem de tüketicinin en önemli isteğinin istikrar olduğu ortaya çıkmaktadır. Yarına dair kaygılar ve sisli bir gelecek manzarasının hepimiz için sıkıntı olacağını unutmamalıyız. Üreticinin ezilmesi demek soframıza kadar uzanan güvenli zincirin bozulması, hileye açık hale gelmesi, tekelcilerin eline geçmesi demek olduğunu anlamak büyük önem taşımaktadır” dedi.