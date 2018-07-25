Rektör Solak Basın Bayramını kutladı

Dr. Mustafa Solak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle AKÜ Sosyal Tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla verilen kahvaltıya Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Cafer Sarılı, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. İsa Sağbaş, Basın İlan Kurumu Afyonkarahisar Şube Müdürü Selami Çalışkan, Basın Yayın Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu ile Afyonkarahisar’da basın-yayın faaliyeti yapan gazete, televizyon, radyo ve internet medyasının çalışanları ve temsilcileri katıldı.

"Demokrasinin güçlenmesinde basının rolü büyük"

Yemek sonrası konuşan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, basın kuruluşlarının demokrasinin güçlenmesi konusunda büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Solak, “Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasinin güçlenmesinde hiç kuşkusuz önemli bir role sahiptir. 24 Temmuz 1908’de Türk basını üzerindeki sansürün kaldırılmasıyla, Türk toplumunun gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli mesafeler kat edilmiş, demokratik ve çoğulcu yapının gelişmesi sağlanmıştır. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve sansür, ağır suçlardan biri sayılmıştır. Bu nedenle 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır” diye konuştu.

"Basın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında önemli bir sınav vermiştir"

Basın kuruluşlarının toplum üzerindeki önemli etkilerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görüldüğünü vurgulayan Solak, “Malum olduğu üzere basın; meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Basınımız bu gücünü 2 yıl önce FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi karşısında da göstererek çok önemli bir sınav vermiştir” dedi.

Daha sonra ise Vali Yardımcısı Cafer Sarılı, Basın Yayın Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu ve Basın İlan Kurumu Afyonkarahisar Şube Müdürü Selami Çalışkan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.