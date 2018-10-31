Romanyalı öğrenciler Afyon lokumu yaptı

Öğrenci Değişim Programı kapsamında Afyonkarahisar'a gelen Romanyalı öğrenciler bir atölyede önce lokumun nasıl imal edildiğini gördüler, sonra da sardılar.

Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs terminalinde bulanan lokum atölyesini ziyaret eden Roman öğrenciler burada lokum atölyesini gezerek lokum yapımı hakkında bilgiler aldılar. Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Öğrenci Değişim Programı kapsamında Afyonkarahisar'da bulunan öğrenciler Şemsettin Karahisari Ortaokulu İngilizce ve Uluslararası Projeler Koordinatörü Serkan Dokudur'un öncülüğünde şehrin kültürel değerlerini tanıdılar.

Lokum atölyesine yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Şemsettin Karahisari Ortaokulu İngilizce ve Uluslararası Projeler Koordinatörü Serkan Dokudur, “Şimdi bu bizim öğrenci değişim programımız, Kardeş Okul Projesi de diye biliriz buna. Türkiye'deki bir çok okulumuz bunu yapıyor. Lakin 3-4 yılda sona ermiş, bizimkisi 9 yıldır devam ediyor. 9 yıldır her yıl 29 Ekim haftası onlar geliyor, 23 Nisan haftası da bizim öğrencilerimiz Romanya'ya gidiyorlar. Çocuklar ailelerde kalıyor. Tamamen sponsor destekli ailelerin desteklediği, çocukların cebinden tek kuruş para çıkmadan bir uluslararası deneyim kazandıkları bir proje” diye konuştu.

Romanyalı öğrencilerin burada yaptıkları lokumları ailelerine götürüp ikram edeceklerini belirten Dokudur, “Öğrenciler, Romanya'da Bükreş'e 120 kilometre uzaklıkta Biteşki şehrinden. Okulumuz, partnerimiz orada. Bu sene 8 öğrenci, 3 öğretmen olarak katıldılar. Projenin genel kazanımlarından biride tabi ki kültür değişimi. Sadece dil gelişimi değil. Böylelikle Afyonumuzda meşhur olan bizi biz eden neler var biz onlara tanıtıyoruz. Bunlardan biri de lokum. Biliyorsunuz Afyon lokumuyla meşhur. Onun nasıl yapıldığını yerinde görmek istedik. Güzel hijyenik tesislerimiz var bu konuyla ilgili. Sağ olsunlar tesislerini bize açtılar, çocuklar lokumun nasıl yapıldığını görüyorlar ve hatta kendileri yapıyorlar. Yaptıklarını da hediye olarak götürüyorlar, ailelerine ikram ediyorlar Romanya'da” dedi.

Daha önce görmedikleri lokumu yaparak da farklı bir deneyim sahibi olduklarını belirten Roman öğrenciler Afyon lokumunu çok beğendiklerini ifade ettiler.