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25 Temmuz 2018 00:35

Sağanak yağış sonrası evleri su bastı

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sonrası evleri su bastı

25 Temmuz 2018 00:35


Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan İsmail Mahallesi’nde sağanak yağış dolayısıyla evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çözümler üretirken her yağış sonrasında bu manzara ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler. Vatandaşlar, bu soruna en kısa zamanda çözüm bulunmasını istedi.


Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, aralıklarla yağan yağmurun gün boyunca devam edeceği öğrenildi.




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