Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 16:06

Sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış taşkınlara neden oldu.

Sağanak yağış taşkınlara neden oldu

25 Temmuz 2018 16:06


Hocalar ilçesinde başlayan sağanak yağış, yerini zaman zaman doluya bıraktı. Bir anda bastıran yağışlar, ilçeden geçen dere yatağının taşmasına neden oldu. Yağış nedeni ile çevredeki meyve ve sebze bahçeleri zarar görürken belediye ekipleri de hemen iş makineleri ile önlem aldı. Dere yatağı ilçeye zarar vermemesi için temizlenerek fazla suyu tahliye etti. Belediye Başkanı Ali Arslan, “Olay yerinde incelemelerimizi yaptık. Belediye ekiplerimizi ve iş makinelerimizi olay yerine yönlendirdik. Oluşan bu taşkının ilçemize zarar vermesini engellemek için elimizden gelen imkanları kullanıyoruz. İlçemiz halkına geçmiş olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç