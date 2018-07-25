Sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Hocalar ilçesinde başlayan sağanak yağış, yerini zaman zaman doluya bıraktı. Bir anda bastıran yağışlar, ilçeden geçen dere yatağının taşmasına neden oldu. Yağış nedeni ile çevredeki meyve ve sebze bahçeleri zarar görürken belediye ekipleri de hemen iş makineleri ile önlem aldı. Dere yatağı ilçeye zarar vermemesi için temizlenerek fazla suyu tahliye etti. Belediye Başkanı Ali Arslan, “Olay yerinde incelemelerimizi yaptık. Belediye ekiplerimizi ve iş makinelerimizi olay yerine yönlendirdik. Oluşan bu taşkının ilçemize zarar vermesini engellemek için elimizden gelen imkanları kullanıyoruz. İlçemiz halkına geçmiş olsun” diye konuştu.