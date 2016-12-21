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21 Aralık 2016 17:23

Sağlık hizmetleri ve yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı

Sağlık hizmetleri ve yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı

21 Aralık 2016 17:23

Afyonkarahisar’da sağlık hizmet ve yatırımlarının değerlendirildiği ve sağlık kuruluşları arasındaki uyumun ele alındığı 2016 yılının son istişare ve koordinasyon toplantısı İl Sağlık Müdürlüğünde yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici’nin başkanlığında yapılan toplantıya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Lütfi Akgün ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Çağlayan katıldı.
Toplantıda görüşülen maddeler arasında "anne ve bebek ölümlerinin azaltılması ile ilimizdeki sezaryen oranlarının düşürülmesi için 2017 yılında yapılacak çalışmaların" en önemli konu başlığı olarak ön plana çıktığı öğrenildi.
112 Acil Sağlık Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen il dışı ve il içi sevklerin görüşüldüğü 2016 yılının son istişare ve koordinasyon toplantısında, kurumlar arası geçici görevlendirmelerin de ele alındığı aktarıldı.



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