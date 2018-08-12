Sağlık-Sen 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Olağan Genel Kurulu delegelerin katılımı ile bir otelde gerçekleşti.

Mevcut başkan Abdülkadir Hız, tek liste halinde girdiği seçimlerde yeniden güven tazeledi. Genel kurulda konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkenin döviz artışından etkilendiğini söyledi. Yurdunuseven, “Bu 100 yıl önceki hesaplaşmanın devamı olan bir hesaplaşma. Öncelikle 17-25 Aralık’ta bilindiği gibi yargı üzerinde darbe çalışmaya çalıştı hainler. Ama başaramadılar. Akabinde 15 Temmuz’da asker üzerinden darbe yapmaya teşebbüs ettiler. Ama yine başaramadılar. 10 Ağustos itibari ile ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar. Bunu da başaramayacaklar bundan da eminiz. Seçimlerden önce patates ve soğan üzerinden aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Bu da tutmadı. Daha sonra dövizi yükselttiler. Dövizin yükselmesi sadece Türkiye’nin karşılaştığı bir durum değil. Sadece Türkiye’de artmıyor ve bu döviz. Dünya konjonktürde bir çöküş var. Tüm dünya ülkelerinde dolar artıyor. Ama Türkiye’de farklı bir senaryo yazmaya çalışıyorlar. Ama bunu başaramayacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu sadece al papazı veya verin papazı kurtulun mantığı ile değil. İstenen bizden 15 yıllık dönemdeki ekonomik istikrarımız ve özellikle üstünü vurgulayarak söylüyorum; şu anda dünya üzerinde yapılmakta olan 10 büyük projenin 6 tanesi ülkemizde yapılıyor. Bu çok önemli bir şey” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak ise, Sağlık-Sen’in Memur-Sen Konfederasyonunun lokomotifi olduğunu söyledi. Memur-Sen’in her türlü hainliğin ve kötülüğün olduğu ortamlarda dimdik ortaya çıktığını dile getiren Çırak, “Bugün ülkede yine hem ekonomik açıdan hem de bir çok hususta yaptırımlar söz konusu. Şu anda hem içeriden hem de dışarıdan bir operasyon var. Ekonomik operasyondan tutun da birçok operasyonlar devam ediyor. Ama milletimizin feraseti, Memur-Sen’imizin dimdik durmasıyla işte bu hem içeriden hem de dışarıdan oynanan oyunları biz bertaraf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Genel kurula AK Parti Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Himmet Bayar, Kemal Çırak, Sağlık İl Müdürü Serhat Korkmaz, Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve yöneticileri ile delegeler katıldı.