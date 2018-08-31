Sait Karafırtınalar: "Berabere de kalabilirdik"

Lig’in 4. haftasında Afjet Afyonspor’u 1-0 yenen Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Golü erken bulduk. Deplasmanda bunu korumak zordur. Son dakikalarda baskı yedik berabere de kalabilirdik" dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, "Golü erken bulduk. Deplasmanda bunu korumak zordur. Son dakikalarda baskı yedik berabere de kalabilirdik, gün içinde yaşadığımız olaylar oldu. Başlamayı düşünmediğimiz oyuncu ile başladık, iyi bitti. Oyuncularımı kutluyorum iyi mücadele ettiler. Bize futbol oynama imkanı sundukları için yetkililere teşekkür ediyorum. Tesisler mükemmel" dedi.