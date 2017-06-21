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21 Haziran 2017 19:41

Sakal-ı Şerif Afyonkarahisar’da ziyarete açıldı

H.

Sakal-ı Şerif Afyonkarahisar’da ziyarete açıldı

21 Haziran 2017 19:41

Z Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, Kadir Gecesi Afyonkarahisar’daki tarihi Mevlevi Türbe Camisi’nde ziyarete açıldı.


Camide özel bir kutuda ki küçük bir cam tüp içinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, bugün görücüye çıktı. Tekbirlerle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için vatandaşlar adeta birbirleri ile yarıştı. Her yaştan insanın Sakal-ı Şerif’i ziyarete gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Ziyarete gelenler arasında İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ile bazı protokol üyeleri de yerlerini aldı. Ziyaret sırasından bir çok vatandaşın duygulanarak ağladıkları da gözlendi.




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