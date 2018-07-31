Lig’de mücadele edecek olan Afjet Afyonspor’u Sandıklı Akdağ’da misafir etti.

Afjet Afyonspor oyuncuları, yöneticileri ve kulüp personeli Sandıklı Belediye Başkanı Msutrafa Çöl’ün davetlisi olarak Akdağ Kocayayla’ya gitti. Sabah saatlerinde Akdağ Kocayayla’ya gelen Afjet Afyonspor ekibi, Sandıklı Belediyesi tarafından hazırlanan mangal ile piknik yaptı. Daha sonra eşsiz manzaraya sahip Kocayayla’daki çam ormanları içerisinde ve gölet etrafında gezintiler yapan oyuncular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Futbolcuların tamamına yakını Akdağ’a ilk defa geldiklerini belirterek hayran kaldıkların ifade ettiler. Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı ve Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, misafirlikleri sırasında açıklamalarda bulundu. Başkan Sel, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade ederek, "Takımız burayı görsün istedik. Bakanımız gölet yaptıktan sonra burası çok daha güzel hale geldi. Ben istedim ki hem hocamıza hem de oyuncularımıza Afyonumuzun güzelliklerini tanıtalım. Ben öncelikle bakanımıza çok teşekkür ederim. Kamelya ve evler yaptılar. Sonra yapılan göletler ile burası çok daha güzel hale geldi. Hafta sonunda çok kalabalık oluyor. Bu yüzden hafta içi gelmek istedik. Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’e çok çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığı için. Daha önce protokol olarak da geldik. İnşallah İl Genel Meclisi Toplantısını da burada yapmayı düşünüyoruz. Bu sene ki hedefimiz lige tutunmak. Ama 10-12 maç geçtikten sonra belki bu hedefi yükseltebiliriz" şeklinde konuştu.