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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kandil mesajı yayınladı

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Mevlid Kandili dolayısı ile mesajı yayınladı.


Başkan Çöl, mesajında; "Fahr-i Kainat efendimizin yeryüzünü şereflendirişinin yıl dönümünü büyük bir mutlulukla kutluyoruz. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, hiç şüphe yok ki insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Böylesine önemli günler manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın hat safhaya çıktığı müstesna zaman dilimleridir. Bizleri o mübarek Peygamber'e ümmet olma şerefine ulaştırdığı için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bu gece edilecek duaların, kılınacak namazların, akıtılacak gözyaşlarının; ülkemiz, milletimiz, tüm İslam alemi ve insanlığın huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasını diliyor, başta Sandıklılı hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Hayırlı Kandiller diliyorum" diye belirtti.

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