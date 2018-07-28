Törende kursa katılan her öğrenciye madalya, katılım belgesi takdim edilirken 40 Hadis Yarışmasında dereceye giren öğrencilere Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından bisiklet hediye edildi.

Semazen gösterilerinin yapıldığı törende bir konuşma gerçekleştiren Kurs Koordinatörü Engin Karagöl; “Hayrat Vakfı ve İrfan Eğitim ve Araştırma Derneği gönüllü üyeleri tarafından 3 okulda 39 eğitici ile 260 öğrenciye Kur’an-ı Kerim öğretildi. Kurslarda görev olan öğretmenle, "Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir" Hadis-i Şerifi üzerine ücretsiz görev yaparak tamamen gönüllü oldular. Öğrencilerin tümüne ücretsiz olarak Hayrat Yardım Vakfı tarafından Kur’an-ı Kerim, yaz tatil kitabı, namaz hocası gibi değişik kitaplar hediye edildi.

Tek amaçlarının, öğrencilere dinine, vatanına, milletine hizmetkar bir vatan evladı olması için gayret ettiklerini ifade eden Karagöl, kurslarda ayrıca siyer, ahlak, Osmanlıca, tecvid gibi derslerin de verildiğini ifade etti. 40 Hadis Yarışmasında başarılı olanlara Başkan Mustafa Çöl’ün hediye etmiş olduğu 21 adet bisiklet için kendisine teşekkür eden Engin Karagöl, vermiş olduklarını desteklerden ve özellikle göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.