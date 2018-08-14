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14 Ağustos 2018 13:05

Sandıklı Belediyesi’nden sokak futbol turnuvası

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi tarafından sokak futbol turnuvası düzenleniyor.

Sandıklı Belediyesi’nden sokak futbol turnuvası

14 Ağustos 2018 13:05


33 Sokak Basketbol Turnuvasından sonra şimdi de Sandıklı Belediyesi ve Sancim Akademi ile ortaklaşa olarak düzenlenen, Sokak Futbol Turnuvası Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün yaptığı açılış konuşması ile başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 3 gün sürecek organizasyonun ilk gününde 15 maç yapıldı. 8-10 yaş kategorilerinin ortaklaşa takımlara serpiştirildiği turnuvada, maçlar 5’er dakikadan iki devre halinde toplam 10 dakikadan oynanıyor. Turnuvaya katılan çocukların velileri ise sportif faaliyetlere katılarak miniklerin özgüven kazandıklarını, kazanmak ve kaybetmekten ziyade spor kurallarına uyarak dostluk, kardeşlik, centilmenlik gibi kavramları öğrendiklerini ifade ettiler.




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