Sandıklı Belediyesine proje karşılığı hibe

Konu ile ilgili açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl "Belediyemize proje karşılığı rekor bir hibe yapıldı. Protokolünü de bugün imzaladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sunduğumuz Hüdai Termal Turizm Bölgemize ait alt yapı projemize 12 Milyon lira ve kaplıca içi alt ve üst yapı projemize 2.5 milyon lira Toplam 14.5 milyon ödenek belediyemize aktarılmıştır. Milletvekilimiz İbrahim Yurdunuseven’in de katılımı ile Kültür ve Turizm il Müdürlüğümüzde ödenek sözleşmemizi imzaladık. Milletvekillerimize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza il müdürümüze ve personellerine, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sandıklımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi