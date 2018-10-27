Sandıklı Belediyesi'nin restore ettiği tarihi konakların açılışı yapıldı

Konakların açılış töreninde bir konuşma yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kadim ilçe Sandıklı'nın termal turizminin ülkemizde ve dünyada bilinirlik olarak ön sıralarda yer aldığını belirtti. Çöl, "İlçemize gelen misafirlere ilçemizin yakın tarihini tanıtmak istedik ve bu projeyi ürettik. Milletvekillerimiz Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven beyefendiler destek verdiler, Kültür Bakanlığımız kaynak elde ettik ve sonuçta Sandıklı kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum‘' dedi.

Tarihi Konakların açılış törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutumlu, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile protokol mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.