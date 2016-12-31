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31 Aralık 2016 12:14

Sandıklı kaplıcalarında yılbaşı bereketi yaşanıyor

Sandıklı kaplıcalarında yılbaşı bereketi yaşanıyor

31 Aralık 2016 12:14

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında yılbaşı bereketi yaşanıyor. Kaplıcalardaki apart daireler ve beş yıldızlı oteller tamamen doldu.
Yağan kar ile birlikte oluşan manzara tatilcilerin termal açık havuzları doldurmalarına neden oldu. Misafirler, eksi 3 derecede açık havuzlarda sıcak sular ile kar manzarasını birleştirdiler.
Yılbaşı tatili için Antalyadan kaplıcalara geldiğini söyleyen Hakan Şahin, ’’Biz ailemizle bacanaklarım ile her yıl başı tatil için termal tesisleri tercih ediyoruz. Antalya’da yıl başında avukatlar geleneksel olarak denize girerler, biz de termal sularda karlar ile buluşuyoruz. Değişik bir ortam, herkese tavsiye ediyorum" dedi.
Bir diğer tatilci Bircan Ayna ise ‘’Biz Mersin’den geldik ve 6 yıldır Sandıklı kaplıcalarını tercih ediyoruz. Bu yıl kar ve termal sularda tatil yapma fırsatı bulduk. Yeni yılda herkese mutluluk diliyorum, barış istiyorum, kan akmasın‘’ dedi.



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