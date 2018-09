Sandıklı Kaymakamlığına Eflatun Can Tortop atandı

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, 1961 yılında Kayseri’nin Felahiye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Eskişehir’de tamamlayan Tortop, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yaptı. Mülki idare amirliğine 1989 yılında Rize’de kaymakam adayı olarak başladı. Ardından sırasıyla Ladik, Buharkent, Ilgın, Güdül, Yayladere, Reşadiye, Sivrice Kaymakamlıkları görevinde bulundu. Karaman’da Vali Yardımcılığı görevi yaptı. Sinop ilçesine bağlı Gerze Kaymakamlığı görevinde bulunurken Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atandı. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde 1996 yılında Kamu Yönetimi Uzmanlık Programına katılan Vali Yardımcısı Eflatun Can Tortop, ’Türkiye ve Dünyada Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi’ konusunda tez hazırladı. 1990-1991 yılında bir yıl İngiltere’de bulundu. İyi derecede İngilizce bilen Vali Yardımcısı Eflatun Can Tortop, evli ve iki çocuk babasıdır.