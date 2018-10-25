Sandıklı'da 5. Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu başlıyor

Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu, yarın başlıyor.

Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek organizasyon, Hisar mahallesinde bulunan, Sandıklı Belediyesi tarafından alınarak restore edilen iki adet tarihi evin açılışı ile başlayacak. Türkiye'den ve bir çok farklı devletten gelen katılımcıların 2 gün boyunca Sandıklı Hüdai Kaplıcalarındaki termal bir otelde konferans verecekler. Program hakkında bilgi veren Antalya Akdeniz Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Doç. Mehmet Ali Eroğlu, "Sandıklı ilçemizde ilk defa düzenlenecek olan bu etkinliğimizde ulusal ve uluslararası misafirlerimiz ayrıca karma sergi, defileler,ve müzik dinletileri gerçekleştirilecektir. 40 farklı üniversite, 15 farklı ülkeden 30 yabancı katılımcı, 110 bildiri, 100 eser, 35 workshop etkinliği ile sempozyumu tamamlamayı amaçlıyoruz. Ben bu bağlamda sempozyumun Sandıklı'da düzenlenmesi için maddi manevi desteklerini esirgemeyen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e, Esnaf ve Ticaret odalarına, Sandıklı STK'larına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Sempozyum etkinlikleri 26-28 Ekim tarihleri arasında yapılarak Sandıklı Akdağ gezisi ile sona erecektir.