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22 Haziran 2018 15:02

Sandıklı’da aşırı yağış ve dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Bekteş köyü ve civarındaki ekili alanlarda aşırı yağış ve dolu tarım ürünlerinde zarara yol açtı.

Sandıklı’da aşırı yağış ve dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

22 Haziran 2018 15:02


Yaklaşık 45 dakika süren aşırı yağış ve dolu, ekili bulunan haşhaş, buğday, arpa, mısır ve fasulye tarlalarındaki ürünlere büyük zarar verdi. Meyve ve sebze ürünlerinin de zarar gördüğü yağış ve dolu yağışında, selin getirdiği taşlar köy yollarını kullanamaz hale getirdi.


Bekteş Köy Muhtarı Yusuf Aktaş, “Dün akşam önce yağmur başladı, sonra doluya çevirdi. Yaklaşık 45 dakika yağış oldu. Bu yağış nedeni ile köyümüzdeki bazı evleri su bastı. Ekinlerimiz haşhaşlar, buğday, arpa, patates, mısır gibi ekinlerimiz zarar gördü. Dolu haşhaşları karartırken, patatesleri çürütmüş. Çiftçi mağdur durumda. Yetkililere haber verdik. Zarar tespiti için gelecekler” dedi


Yusuf Aktaş, “Yaşanan yağmur ve dolu nedeni meydana gelen sel sonucu Bekteş ile Karkın köylerimiz arasındaki yol taş ve toprakla doldu" diye belirtti.




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