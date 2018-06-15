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15 Haziran 2018 11:54

Sandıklı’da çocuklara bayram erken geldi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ramazan Bayramı çocuklara erken geldi.

Sandıklı’da çocuklara bayram erken geldi

15 Haziran 2018 11:54


İlçede çok eski yıllara ait bir geleneği günümüzde çocuklar hala sürdürüyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının öncesinde çocuklar, mahalle ve köy meydanlarında toplanarak büyüklerinin getirdiği şekerleri torbalarına topluyorlar. Sandıklı’da Arife günü ikindi namazından sonra mezarlık ziyaretine giden halk daha sonra yanlarındaki kilolarca şekerleri mahallelerinde toplanan çocuklara dağıtıyor. Bu bayram öncesinde de Yunus Emre Mahallesindeki meydanlığa toplanan yaklaşık 100 çocuk kadınlı erkekli büyüklerinin getirdiği şekerleri neşe içerisinde torbalarına toplayarak evlerinin yolunu tuttular.




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