Akharım Belediyesinin Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması Örenler Barajı’nda başladı. 2 gün sürecek yarışmaya 3’er ve 4’er kişiden oluşan toplam 43 takım katılıyor. Balık tutulacak bölgelerin kura çekimiyle başlayan yarışmada, takımlar 33 metre aralığındaki sektörlerde en fazla 4 olta ve en fazla 4 iğneyle yarışacak. Takımlar tutulan balığın kilo, miktar ve uzunluğunun değerlendirileceği kategorilerde yarışacak. Yakalanan balıklar kilo, miktar ve uzunluk ölçümü yapıldıktan sonra tekrar baraja bırakılacak. Balığı baraja bırakmayan ya da baraja bırakırken balığı ölen yarışmacı ve takımlar diskalifiye edilecek. Yarışmacılar göllerin ve barajların kiraya verilmesi nedeni ile sportif olta balıkçılığının yapılma alanlarının daraldığını belirterek, kira sistemine karşı olduklarını söyledi.

Yarışmada gazetecilere açıklamada bulunan ATSOBDER Başkanı Gökhan Koni, “Bu sabah başladık yarışmamıza. Sabah kahvaltı yapıp kuramızı çektik. Yarışmaya 45 takımımız katılıyordu. 2 takım gelmedi ve 43 takımımız var. Her bir takımda ortalama 3 ya da 4 yarışmacımız var. 4 olta 4 iğne ile balık avlanacak. Yakalanan balıklar ölçülüp, tartıldıktan sonra hakemler tarafından not tutularak suya iade ediliyor. 4 kategorimiz var. En çok yakalayan kategorimizde 1., 2. ve 3. olanlara ödülümüz var. En büyük balığı yakalayan sporcuya ödülümüz var. En çok yakalayana 4 bin lira, en büyük yakalayana 2 bin lira, en çok yakalayan 2. kişiye bin 500 lira, en çok yakalayan 3. kişiye 750 lira, kupa ve sponsorluk ödülümüz var” dedi.

Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal ise "Bu yıl geleneksel olarak bu yarışmanın ikincisini düzenliyoruz. Şu anda Türkiye’nin dört bir yanından Balıkesir, Bursa, Adapazarı ve İstanbul gibi illerinden katılımcılarımız var. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Bizde onları normal şekilde misafir etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.