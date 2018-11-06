Sandıklı'da mahalleli sokak köpeklerini sahiplendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup vatandaş, geçen yıl sahibi tarafından terk edilen hamile köpeği sahiplendi.

İlçenin Çay mahallesi sakinleri ve esnafından Mehmet Emren, Mehmet Bozkurt ve Hasibe Önay, boş bir arsaya sığınan Kangal cinsi hamile köpeğin durumunu fark ederek sahip çıktı. Yaşananları anlatan marangoz Mehmet Emren; “1,5 yıldır bu köpeğe burada bakıyoruz. İkinci kez yavrularını yaptı. Mahalleli olarak burada sahip çıktık. Ben marangoz ustasıyım. Hayırsever bir vatandaşımız tahtalarını karşıladı ben de bu boş araziye köpek için kulübe yaptım. Tahmin ediyoruz ki sahipli bir köpekmiş. Fakat bunu terk etmişler vaya terk edilmiş. 10 yavrusu oldu. Elimizden geldiğince gece gündüz yavrularıyla birlikte bakmaya çalışıyoruz. Dün yavrunun bir tanesini sahiplendirdik. En büyük faziletlerden biri aç doyurmaktır. Buna inanarak bakıyoruz bunlara. Bunlar insandan çok farklıdır. Açım diyemiyor. Susuzum diyemiyor, isteyemiyor veyahut da çalıp yeme şansı yok” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Bozkurt ise; “Bu boş arsaya yavrulamış bu köpek. Biz buna baktık yavruları yavruları büyüdü. Çok güzel yavruları var. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar gelsin alsın. Hergün süt ve et ile büyüttük. Diğer mahalle sakinleri ile birlikte bakıyoruz. 10 tane yavrusu vardı. Bir tanesini Zonguldaklı bir hanımefendi tarafından sahiplenildi. Almanya'ya götüreceğini söyledi” dedi.