Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 04:09

Sandıklı’da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi susuz köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sandıklı’da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

06 Temmuz 2018 04:09


Edinilen bilgilere göre Kamil Girgin idaresindeki 34 LA 4819 plakalı fayans ve inşaat malzemeleri yüklü kamyonet Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. Kilometresi Sandıklı Susuz köyü kavşağı yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik şarampole düşerek ters döndü.


Hurdaya dönen araç içersinde sıkışan ve hayatını kaybeden Girgin’nin cansız bedeni Sandıklı itfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç