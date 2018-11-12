Sandıklı'da minik ellerden Sri Lanka'ya yardım eli uzandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Atatürk İlkokulu tarafından Sri Lanka'da iki ayrı köye içme suyu kuyusu açtırıldı.

Atatürk İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, aralarında bin 100 dolar topladı. Toplanan bu para Sri Lanka'da ihtiyaç sahibi iki ayrı köye iki tane içme su kuyusu açılması için Hayrat Yardım Derneğine bağışlandı. Sri Lanka'da okul adına kuyu açtırdıklarını aktaran Hayrat Derneği yetkilileri, kuyuların bir tanesine tüm şehitlerin anısına diğerini de Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan askerlerin anısına yaptırdıklarını aktardı. Kuyular iki hafta önce faaliyete geçti.

Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü öğretmen Engin Karagöl, “Yılda 1 milyon 800 bin çocuğun sudan çekilen sıkıntıları noktasında öldüğünü duyduk. Biz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ile birlikte böyle ihtiyacı olan farklı bir ülkede su kuyusu açtırmaya karar verdik. Sri Lanka'da iki farklı köyde okulumuz adına su kuyusu açıldı. Kuyunun birisini Zeytin Dalı şehitleri anısına yaptık. Diğerini de tüm şehitlerimizin anısına yaptık. Bu kuyulardan 300 ile 500 arasında insan yararlanacak” dedi

Okul Müdürü Hasan İnam ise, “Daha önce de Sudan'da bir yetim çocuğumuzun eğitim giderlerini karşılamıştık. Bu dönemde su kuyusu açtırmayı düşündük. Velilerimizin ve çocuklarımızın yardımı ile bu su kuyusunu açtırdık. Bize resimlerini gönderdiler. Mutluyuz inşallah böyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi