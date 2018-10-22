Sandıklı'da muhtarlar kahvaltıda bir araya geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki muhtarlar, belediye tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Sandıklı Belediyesi tarafından, Muhtarlar Günü nedeni ile Cumhuriyet Park'ında kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur,AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı konuşmada, “Sizler için aynı sofrayı paylaşmak, sohbet etmek bizler için onurdur. Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği önemi bizde çok iyi biliriz. 2014 yılında muhtarlarımıza verilen haklarlıda biliyoruz. Tabi bulunduğunuz köy ve mahallelere verdiğiniz hizmetten dolayı sizlere ne kadar önem verilse azdır. İnşallah en kötü gününüz böyle olsun” dedi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop da, “Sizler çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Mahalli demokrasinin, katılımcı demokrasinin, toplum kalkınmasının temel yapı taşlarından biri de sizlersiniz. Vatandaşlarımızın ilk talepleri öncelikle size geliyor. Sizler de bunları bizlere intikal ettiriyorsunuz. Sizler vatandaş ve devlet arasındaki köprü olma görevini layığı ile yerine getirirseniz, toplum kalkınmasını gerçekleştiririz. Kaynakların etkin ve verimli kullanmasını sağlarız. İnşallah ileriki dönemlerde sizlerle beraber güzel hizmetlere imza atarız” diye konuştu.

Yemek sonrası muhtarlar ve protokol hatıra fotoğrafı çektirmesi ile program sona erdi.