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21 Aralık 2016 17:40

Sandıklı’da öğrenciler harçlıklarını Halep’e bağışladı

Sandıklı’da öğrenciler harçlıklarını Halep’e bağışladı

21 Aralık 2016 17:40

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Halep’e yardım için düzenlenen yardım kampanyasına öğrenciler de harçlıklarıyla katkı sağladı.
Sandıklı’da Belediyesi ile HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında geçtiğimiz günlerde Halep’e yardım kampanyası başlatmıştı. 25 Aralık’ta sona ermesi planlanan kampanya kapsamında belediye önünde kurulan çadırda gıda, giyim, yakacak, tıbbi ve yardım malzemeleri toplanmaya devam ediliyor. Kampanya ilçe halkından büyük destek görürken, Cumhuriyet Ortaokulu, Miralay İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri de kampanyaya harçlıklarını bağışlayarak destek verdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Osmanlı’da 2. Mahmut döneminde devletimizin dış borçlarının ödenmesi noktasında hassasiyetini gösteren Sandıklı, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Hava Kurumu’na iki uçak alarak destek olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Bayır-Bucak Türkmenleri’ne bu yılda Halep’deki kardeşlerimize gıda ve giysi yardımı yapmaktadır. Sandıklımızın bu hassasiyetinden dolayı tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.



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