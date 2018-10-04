Sandıklı'da pancar üreticisi dertli

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki şeker pancar üreticisi polar üzerinden uygulanan fiyata ve kapanacağı söylenen kantarlara tepkili. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, kantarların kapanması durumunda üreticiye nakliye yükünün bineceğini ve polar üzerinden fiyatlandırma yapıldığında üreticinin verim düşüklüğü nedeni ile zarar edeceğini söyledi.

Sandıklı merkez ve ilçelerde binin üzerinde şeker pancar üreticisine 160 bin ton şeker pancarı üretimi yapmasına izin verildi. Afyon Şeker Pancarı Fabrikasının özelleşmesi ile birlikte ise ilçede geçen yıllarda şeker pancarı teslim alan 4 kantardan 2 tanesinin yeni alım sezonunda kapanacağı söylentisi ve iklim nedeni ile rekolte ve polar düşüklüğüne bağlı fiyatlarda olası yaşanacak düşüklük üreticiyi korkutuyor.

Geçen yıl 16 polar üzerinden kilogramı 23,5 kuruşa fiyatlandırma yapılırken üreticiler iklim koşulları nedeni ile bu yıl rekoltenin ve poların düşük olacağı, bu nedenle kilogramının 19 ya da 20 kuruşa kadar düşeceği endişesi ile fiyatın polar üzerinden değil kilogram üzerinden 30 kuruşa fiyatlandırılmasını istiyor.

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, son gelen zamlar ile maliyetin daha da yükseldiğini söyleyerek, yetkililer üreticiyi desteklemediği takdirde üretimi bırakmak zorunda kalacaklarını söyledi. Şeker Pancarı Fabrikasının özelleşmesi ile sıkıntılar olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, “Geçen sene devlet bu sene ekeceğimiz ürüne 16 polar üzerinden 23,5 kuruş fiyat açıkladı. Ancak bu yıl yaşanan yağış ve hastalıktan dolayı daha önce 17,18,19,20 polar şeker oranı gelen ürünler bu sene 12 ya da 13 polar oranlarında olacak. Yani bu 16 poların altında kalınca çiftçinin eline 23,5 kuruş para geçmeyecek. Çiftçinin eline 30 kuruştan para geçerse çiftçi ancak kurtarabilir.Tarımsal girdilerimiz dövize endeksli. Bunların sürekli artması üldığımız gübre, akaryakıt, tarımsal sulama, zirai ilaç, tarımsal makine bunlara gelen zamları da düşündüğün zaman şeker pancarına 30 kuruşun altında fiyat verilirse önümüzde ki sene biz pancar üretecek çiftçi bulamayız. Özel sektör bize bu sene geçiş dönemi olduğu için kantarların açık olacağını söyledi. Daha sonra ‘Sandıklı'da iki tane kantarı kapatacağız' dediler. Ekinova ve Emirhisar kantarı açık olacak merkez ve Türk Akın yani bizim Ürküt olarak bildiğimiz iki kantarın kapalı olacağı söylendi. Başından kantarın açık olacak deyip sonradan kantar kapanacak denmesi de bir sıkıntı. O zaman kamyon nakliye yöntemi ile herkes şeker fabrikasına taşıyacağı için nakliye bulmada sıkıntı çekeceğiz. Kamyoncu çiftçiden toprak parası olarak kilogramın da 10 lira para alıyor. Biz pancarı 20 kuruşa satsak da 10 lirada toprak taşıma parasından düşüyoruz. Daha önce 40 ya da 50 lira yevmiye ile çalıştırdığımız bir kadın işçinin ücreti bu gün 70 ya da 75 liraya geliyor. Rekolte düşük, şeker oranı düşük, girdiler pahalı çiftçi şuanda zarar ediyor. Bu zararı en azından paylaşmak lazım. Yani üretici firmada paylaşacak. Çiftçide paylaşacak. Ancak zade çiftçiye yüklenirse önümüzde ki sene pancar üretimi sıkıntıya girer” dedi.