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07 Eylül 2018 11:48

Sandıklı’da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahsar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sandıklı’da trafik kazası: 1 yaralı

07 Eylül 2018 11:48


Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70. kilometresinde Kırkpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Özkök idaresindeki 06 AAD 28 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki Ali Yaşar Alptekin idaresindeki 32 AAF 646 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Özkök, yol ayrımında bulunan trafik levhalarına ve bariyerlere çarptı. Araç içeresinde sıkışan otomobil sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sandıklı Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü Hüseyin Özkök’ün 354 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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