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28 Temmuz 2018 11:29

Sandıklı’da trafik kazası: Bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla attıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, baba, anne ve ağabeyi ise yaralandı.

Sandıklı’da trafik kazası: Bebek öldü, 3 kişi yaralandı

28 Temmuz 2018 11:29


Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden Feyzullah Soyeşik yönetimindeki 38 TZ 185 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attıktan sonra alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan Almina Soyeşik isimli kız bebek yaşamını yitirdi. Baba Feyzullah, anne Mürüvet ve ağabey Kaan Çınar Soyeşik de yaralandı.


Meydana gelen kaza sonrası yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi’nde tedaviye altına alındı. Almina Soyeşik’in cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Öte yandan, yangında kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.




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