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02 Mayıs 2018 15:57

Sandıklı’da Tübitak 4006 bilim fuarı düzenlendi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ‘Tübitak 4006 bilim fuarı’ düzenledi.

Sandıklı’da Tübitak 4006 bilim fuarı düzenlendi

02 Mayıs 2018 15:57


Bugün okulun konferans salonunda başlayan fuar iki gün sürecek. Fuarın açılışını AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Okul Müdürü Ufuk Taşbaş, öğrenci ve veliler katıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyelerine öğrenciler tarafından fuar içerindeki projeler hakkında bilgi verildi.


Fuarda 53 öğrencinin hazırlamış olduğu, ‘selenoid motor’, ’stirling motor’, ’havalı amortisör’ ve ’akılı ev projesi’ gibi 26 ayrı proje yer alıyor. Fuar hakkında bilgi veren Okul Müdür Yardımcısı ve Tübitak Bilim Fuarı Proje yöneticisi Ali Demir, “53 öğrencimiz 26 proje ile Tübitak destekleme programı kapsamında Tübitak 4006 Bilim Fuarı diye tabir edilen fuarı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bilimle, yaparak, yaşayarak hazırladıkları projeleri sergiliyorlar. Bir çok projemiz var. Araştırma, geliştirme, mühendislik, kimya, teknoloji tasarım adı altında öğrencilerimiz bu şekilde yaparak bilime olan inançlarını daha da geliştirecekler” dedi.




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