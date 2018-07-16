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16 Temmuz 2018 17:18

Sandıklı’da turnuva heyecanı

Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Cimnastik Futbol Akademisi ile ortaklaşa düzenlenen U13 takımlarının katıldığı turnuva Sandıklı İlçe Şehir Stadyumunda gerçekleştirildi.

Sandıklı’da turnuva heyecanı

16 Temmuz 2018 17:18


Alanya, Antalya, Burdur, Bursa U13 takımlarının mücadele ettiği turnuva iki gün boyunca kıyasıya maçlara sahne olurken, turnuvayı Sandıklı Spor U13 takımı kazandı. Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında Sandıklı Belediyesi tarafından misafir edilen genç sporcular Sandıklı’yı çok beğendiklerini belirtirken ilerleyen zamanlarda tekrar gelmek istediklerini dile getirdiler.


Turnuvanın finalinde dereceye giren takımlara kupalarını Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl verirken, genç sporcular ile futbol üzerine sohbet ettiler. Başkan Mustafa Çöl burada yapmış olduğu açıklamada; “Amatör Spor Kulüplerini ilçemizde misafir ettik. Güzel bir organizasyona imza attık. Yapılan turnuvada U-13 tamımız Alanya, Burdur, Antalya ve Bursa takımlarını yenerek şampiyon oldu. Sandıklı Belediyesi olarak geleceğin sporcularını yerleştiriyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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